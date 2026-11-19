Meno auto davanti alla scuola, più movimento e socialità per i bambini. Alla primaria Don Minzoni di Piacenza si punta a riportare in strada il Pedibus, il servizio che consente agli alunni di raggiungere le lezioni camminando, lungo percorsi e fermate prestabiliti, sotto la guida di accompagnatori adulti. Le linee, sospese durante la pandemia, potrebbero tornare attive già nei prossimi mesi.

A sollecitare il ripristino sono state le famiglie. «L’anno scorso era rimasto operativo solo il percorso dalla Besurica», spiega Alice Veneziani, insegnante. Tra i benefici non c'è soltanto una viabilità più leggera: «Camminare fa bene ai bambini, favorisce il movimento, contribuisce a ridurre l’inquinamento».

L'incontro con Comune, docenti e genitori è servito a preparare il rilancio. Nei prossimi giorni un questionario permetterà di raccogliere le adesioni e reclutare accompagnatori. L'istituto conta circa 300 alunni in 18 classi. Diverse le richieste, in particolare nell'area tra via Manfredi e via Rosso.

L'amministrazione comunale sostiene il progetto. «Il primo ringraziamento va alle famiglie, per la disponibilità a mettersi al servizio della collettività», afferma Mario Dadati, assessore alle politiche scolastiche. «L’obiettivo è riattivare le linee il prima possibile, già in questo anno scolastico, inizialmente in via sperimentale e successivamente in maniera strutturale».