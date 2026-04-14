«Negli Stati Uniti da solo a 14 anni: ragazzi inseguite i vostri sogni»

Tecnicamente Valentino Marchi si potrebbe chiamare un “cervello in fuga”, perché finite le scuole medie alle Orsoline ha deciso di lasciare Piacenza per andare a studiare negli Stati Uniti. In realtà, dietro questa sua scelta non c’era sfiducia verso il sistema scolastico italiano, ma il desiderio forte, fortissimo, di mettersi alla prova, nonostante i soli 14 anni. «Nessuna fuga, assolutamente - chiarisce - anche perché a Piacenza stavo e sto benissimo. Però mi è pian piano cresciuto il desiderio di proseguire gli studi all’estero: ne ho parlato con la mia famiglia e mi hanno assecondato, anche se ovviamente inizialmente avevano qualche remora».

Anche perché la scelta di Valentino è caduta sulla destinazione più lontana: EF Academy a Pasadena, Los Angeles, costa ovest degli Stati Uniti: «Questa organizzazione a cui ci siamo appoggiati - spiega - ha diverse sedi in tutto il mondo. Inizialmente avevo ipotizzato Oxford, in Inghilterra, poi New York e infine ho optato per la California. A parità di offerta formativa, il clima ha senza dubbio fatto la differenza...».

Il giovane piacentino, classe 2009, si è così formalmente iscritto al liceo Gioia di Piacenza, per poi trasferirsi subito negli Usa, nel settembre 2023.