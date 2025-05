Oggi con Libertà l'Acuto del liceo Gioia: focus sul mondo dei giovani

La giovane redazione del liceo Gioia di Piacenza è oggi in edicola insieme a Libertà: in otto pagine della testata scolastica Acuto si indaga il mondo dei giovani di oggi, loro coetanei o poco più, in tutte le sue sfaccettature.

Spazio a riflessioni sull'impegno scolastico e sociale, così come agli spazi destinati alle proprie passioni e allo sviluppo delle proprie capacità. Interessante anche il sondaggio sulle abitudini dei giovani piacentini durante il weekend, come lo spazio dedicato a chi, nella scuola, ha deciso di cimentarsi in competizioni nazionali su diverse materie di studio, riportando ottimi risultati.

Per chi invece deve avere a che fare con questi stessi giovani, ecco un breve ma utilissimo "manuale" per evitare domande scomode e poter affrontare una conversazione piacevole per tutte le parti coinvolte. E poi i grandi temi come libertà, identità e futuro: buona lettura!