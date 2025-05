Oggi il convegno "Dalla classe all'orchestra. Trasformare l'educazione con la musica" presso XNL Piacenza

Il convegno “Dalla classe all’orchestra. Trasformare l’educazione con la musica” si terrà oggi a XNL, in via Santa Franca a Piacenza, a partire dalle ore 15.30. Nell’occasione verrà presentata la ricerca di Mind4Children, spin-off dell’Università di Padova, guidato dalla professoressa Daniela Lucangeli, che interverrà in video insieme a tanti esperti. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Alessandro Miglioli, presidente della Fondazione Ronconi Prati, Christian Fiazza, assessore alla cultura del Comune, Andrea Grossi, dirigente Ufficio di ambito territoriale di Parma e Piacenza, Massimo Trespidi, presidente del Conservatorio Nicolini, e Simona Favari, dirigente scolastica della scuola capofila del progetto, alle 16.15 circa si procederà alla presentazione della ricerca: introduzione al progetto, i primi risultati (fotografia del percepito), effetti sull’apprendimento, benessere e abilità sociali degli studenti, ruolo delle famiglie e degli insegnanti nella trasformazione educativa e prospettive future (il secondo step della ricerca). Attorno alle 17.15 si darà il via alla tavola rotonda e al confronto con gli esperti: Annalisa Spadolini, presidente Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica (Mim), Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione ed esperto di politiche educative, Andrea Gargiulo, esperto e docente di didattica musicale inclusiva e direttore artistico di MusicaInGioco, Mirco Besutti, presidente di Assonanza, Associazione Scuole di musica Emilia Romagna, Roberto Solci, direttore del Conservatorio Nicolini, Enrico Strobino, formatore Centro studi Maurizio Di Benedetto Aps. La giornata non potrà che concludersi con un momento musicale (previsto alle 18.30): il maestro Johnny Gomez, direttore artistico del progetto, dirigerà l’esibizione di un gruppo di ragazze e ragazzi dell’Orchestra CinqueQuarti (applauditissima, l'altro ieri, nei due concerti in un Teatro Municipale tutto esaurito), prima dei saluti conclusivi.