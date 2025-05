«L'orchestra è come una famiglia»: il progetto piacentino fa scuola

Fare musica insieme cambia le persone, le aiuta a crescere, a capirsi e a sentirsi come in una famiglia. Lo rivela uno studio di Mind4Children, spin-off dell’Università di Padova, condotto sul progetto “Dalla Classe all’Orchestra”, al centro di un Bando triennale della Fondazione di Piacenza e Vigevano per promuovere lo sviluppo del talento musicale, favorire l’inclusione sociale, prevenire il disagio giovanile e che ha portato alla costituzione ufficiale, lo scorso anno, dell’Orchestra CinqueQuarti.

Un progetto (sostenuto, tra le altre, dalla Fondazione Ronconi-Prati) che ha visto come capofila il quarto circolo didattico di piacenza, per poi coinvolgere nove scuole della provincia, oltre 600 studenti e più di 30 insegnanti di musica. I primi risultati, presentati al convegno “Trasformare l’educazione con la musica”, moderato dalla giornalista Eleonora Bagarotti, mostrano che suonare insieme a scuola ha effetti positivi sul piano emotivo, relazionale, educativo.