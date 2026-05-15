Olimpiadi della Matematica, oro per Marcel e Marius

Si definiscono «atleti che si devono allenare ogni giorno», ma la loro preparazione non passa dalla palestra, dai pesi o dalle scarpe da corsa. La sfida, per loro, è tutta racchiusa tra formule, logica e numeri. Sono cinque gli studenti piacentini che nei giorni scorsi hanno conquistato l’accesso alle finali nazionali delle Olimpiadi della matematica disputate a Cesenatico. A rappresentare il distretto del nostro territorio nella gara individuale sono stati Leonardo Ario Soressi e Alessandro Cataldo del liceo Respighi, rispettivamente di 16 e 15 anni, i fratelli Marcel e Marius Stologan, diciottenni del Respighi, e Nicola Rossetti, 19 anni, del liceo Gioia.

«Dopo tanti anni Piacenza è tornata ad avere cinque finalisti nazionali: un risultato che dimostra quanto il livello sia cresciuto», spiega Elisabetta Fumi, docente del liceo Colombini e referente distrettuale delle Olimpiadi della matematica.

A distinguersi sono stati soprattutto i fratelli Stologan: Marcel ha conquistato la medaglia d’oro con il terzo posto assoluto e si è fatto notare per la soluzione di uno dei problemi più complessi di combinatoria e algebra; medaglia d’oro anche per Marius. Nicola Rossetti ha invece ottenuto il bronzo con menzione d’onore per aver risolto correttamente un problema di teoria dei numeri, mentre Leonardo Ario Soressi ha ricevuto una menzione d’onore grazie alla soluzione di un quesito di geometria.