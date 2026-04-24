Omotransfobia, indagine flop: 19 risposte su 10mila studenti

Ti capita di sentirti a disagio o in difficoltà a causa della tua identità di genere o del tuo orientamento sessuale? A scuola o in altri contesti hai mai assistito a prese in giro, insulti o atti di bullismo omobitransfobico verso persone a causa del orientamento sessuale/romantico o identità di genere? Ti è mai capitato personalmente di subire prese in giro, insulti o atti di bullismo omobitransfobico legati al tuo orientamento sessuale o alla tua identità di genere? Domande - quasi certamente - destinate a restare senza molte risposte almeno per quanto è accaduto finora.

Dei sette istituti superiori di Piacenza città, coi loro oltre 10mila studenti (dalla prima alla quinta) sui banchi, soltanto uno, a quanto sembra, trascorsi finora 15 giorni avrebbe proceduto alla distribuzione ai ragazzi del questionario di Comune e Arcigay generato da un’indagine del Tavolo antidiscriminazione Lgbtqi+.

L’unica scuola superiore a farlo sarebbe stato il liceo Cassinari. Tutti gli altri presidi - Gioia, Colombini, Respighi, Isii Marconi, Romagnosi-Casali e Raineri-Marcora - avrebbero preferito congelare l’argomento. L’unica cosa certa, in assenza di conferme generali e ufficiali, è che finora sono tornati finora compilati diciannove questionari. Si suppone tutti dal Cassinari.