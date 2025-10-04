Orioniadi, la prima edizione vinta dai ragazzi di C'è la Vie
A Borgonovo giochi e attività sportive per gli studenti del centro professionale Endo Fap
Mariangela Milani
|2 ore fa
Un momento delle Orioniadi a Borgonovo - © Libertà/Mariangela Milani
Per gli studenti dell’Endo Fap don Orione il nuovo anno scolastico è iniziato a ritmo di staffetta, a suon di pallonate e tiro alla fune. Gli spazi all’aperto, campo da calcio Onorati, del centro di formazione professionale di via Sarmato hanno ospitato la prima edizione delle Orioniadi. A fronteggiarsi sono state quattro squadra portabandiera delle quattro classi che frequentano i due corsi: quello per operatore dei sistemi elettrici elettronici e quello per operatore dei sistemi meccanici.
Prima però di dare il via allo Orioniadi ogni squadra ha sfilato negli spazi del campo sportivo indossando ognuna i propri colori. Ad avere la meglio, e a vincere la palma di squadra vincitrice delle Orioniadi 2025, sono stati i ragazzi di C'è la Vie (scritto proprio così), squadra del terzo anno del corso operatore sistemi elettrico-elettronici.