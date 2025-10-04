Orioniadi, la prima edizione vinta dai ragazzi di C'è la Vie

Per gli studenti dell’Endo Fap don Orione il nuovo anno scolastico è iniziato a ritmo di staffetta, a suon di pallonate e tiro alla fune. Gli spazi all’aperto, campo da calcio Onorati, del centro di formazione professionale di via Sarmato hanno ospitato la prima edizione delle Orioniadi. A fronteggiarsi sono state quattro squadra portabandiera delle quattro classi che frequentano i due corsi: quello per operatore dei sistemi elettrici elettronici e quello per operatore dei sistemi meccanici.

Le squadre che si sono sfidate alle Orioniadi

Prima però di dare il via allo Orioniadi ogni squadra ha sfilato negli spazi del campo sportivo indossando ognuna i propri colori. Ad avere la meglio, e a vincere la palma di squadra vincitrice delle Orioniadi 2025, sono stati i ragazzi di C'è la Vie (scritto proprio così), squadra del terzo anno del corso operatore sistemi elettrico-elettronici.