Pietro Grasso a Piacenza per parlare di mafia agli studenti

Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, presenterà il libro “Scintille per la scuola-Legalità e Cittadinanza. Parole e immagini” nel corso dell’incontro di giovedì 15 maggio alle 11 alla sala dei Teatini di Piacenza (via Scalabrini 9).

Dopo i saluti istituzionali del consigliere provinciale Gabriele Scagnelli prenderà la parola Grasso, che agli studenti delle scuole aderenti all’iniziativa parlerà del volume che raccoglie storie di eroi che hanno combattuto con coraggio la mafia. Il sito della Fondazione Scintille di Futuro di cui Grasso è presidente lo presenta così: “Questo non è un libro. È allo stesso tempo un manuale; una guida alla lettura di Paolo Borsellino parla ai ragazzi, Il mio amico Giovanni e Storie di sangue, amici e fantasmi; un quaderno di attività da fare da soli o in classe; un approfondimento sulle storie di colleghi e amici, fondamentali nella lunga storia della lotta alla mafia; il racconto della vita di donne importanti come Rita Atria e Francesca Morvillo; un’analisi sulle diverse mafie che infestano il nostro Paese; un invito alla visione di film che raccontano pezzi di storia del nostro Paese; un inedito dietro le quinte nelle giornate delle ‘scorte’; uno sguardo al passato e contemporaneamente uno sguardo al futuro, a quello che costruiremo insieme. Una lettura che è un piccolo ma concreto passo per un impegno da cittadini attivi e consapevoli”.