PMI Day, gli studenti di terza media alla scoperta di Libertà

Come nasce un giornale? Come si scelgono le notizie da pubblicare su Internet? E che cosa succede dietro le quinte di una redazione?

Sono alcune delle domande alle quali hanno cercato risposta gli studenti di terza media classe terza media dell'istituto comprensivo 2 "Alberoni", che mercoledì, 11 novembre, hanno visitato il Gruppo Libertà in occasione del PMI Day, l'iniziativa promossa da Confindustria per avvicinare i giovani al mondo delle imprese.

Durante la mattinata i ragazzi hanno conosciuto la storia del quotidiano, visitato il museo e la rotativa e scoperto le diverse attività del gruppo editoriale: dalla carta stampata alla televisione, dal sito Internet ai social.

Alla postazione dedicata a Libertà.it hanno potuto vedere come viene preparato un articolo online, come si scelgono titoli e fotografie e come si organizzano le notizie nella homepage.

Un'occasione per conoscere da vicino un mestiere che continua a cambiare con le nuove tecnologie.