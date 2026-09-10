Politecnico, laurea triennale in collaborazione con Cna

Si chiamerà “Industrial Engineering” il nuovo corso di laurea triennale che prenderà il via in questo nuovo anno accademico alla sede piacentina del Politecnico di Milano. Una laurea internazionale di primo livello per cui l’ateneo milanese ha voluto tener conto, in fase di progettazione, delle caratteristiche e delle specificità del tessuto produttivo piacentino: non solo per accorciare le distanze tra il mondo accademico e quello del lavoro, ma anche per preparare risorse umane altamente qualificate che, una volta laureate, potrebbero offrire valore aggiunto alle aziende e alle industrie del territorio.

Un corso di laurea per cui il Politecnico di Milano ha richiesto anche la collaborazione delle aziende e degli imprenditori piacentini che compongono il mondo di Cna. E ieri pomeriggio, in un partecipatissimo incontro, il nuovo corso di studi è stato presentato nella sede dell’associazione piacentina dal prorettore della sede di Piacenza del Politecnico di Milano, Luigi Colombo, da Renzo Marchesi, ex docente ed attualmente consulente scientifico dell’ateneo milanese, e dal direttore di Cna Piacenza, Enrica Gambazza.