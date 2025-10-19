Prof neoassunti sono ancora senza stipendio

Docenti neo immessi in ruolo senza stipendio. Non c’è soltanto la Flc Cgil a denunciarlo. Sono gli stessi insegnanti - migliaia in Italia, parecchi anche a Piacenza - a protestare per il mancato arrivo degli stipendi di settembre e di ottobre. «A metà ottobre, migliaia di insegnanti non hanno ricevuto la retribuzione di settembre e il futuro è incerto. Chiediamo interventi immediati e responsabilità chiare per una situazione intollerabile», tuona Giovanni Zavattoni, segretario Flc Cgil di Piacenza. Scrive Bianca (il nome è di fantasia): «In servizio da settembre a oggi, non ho ancora ricevuto alcuna retribuzione. Devo recuperare da sola informazioni sui tempi e le modalità con cui sarò pagata sono sempre vaghe. E nonostante con comodo gli stipendi saranno accreditati si dovrebbe essere risarciti per il danno morale e economico derivante da un diritto che non è garantito automaticamente. E’ una situazione cronica vergognosa, di cui nessuno risponde mai, e non è accettabile che la colpa venga attribuita ai sistemi informatici o al sovraccarico».