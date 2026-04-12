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Raineri Marcora, inaugurata la Bottega del Campus

Una casetta di legno dove è possibile acquistare i prodotti della scuola: fiori, miele e verdura di stagione. I proventi saranno reinvestiti in formazione

Redazione
|1 ora fa
Nasce la bottega del Campus Raineri Marcora
Nasce la bottega del Campus Raineri Marcora
1 MIN DI LETTURA
C’è un nuovo spazio al Campus Raineri Marcora di Piacenza. Si chiama La Bottega del Campus ed è, a tutti gli effetti, un inizio: un piccolo banchetto in legno, inaugurato con il taglio del nastro tricolore, che segna l’avvio di qualcosa di concreto e promettente. Nella struttura, una graziosa casetta in legno con ante ribaltabili a mo’ di banco vendita, affiancata da due botti da vino, sarà possibile acquistare fiori, miele e vino, ma anche piante ornamentali di qualità (ideali per abbellire giardini e terrazzi), verdura fresca di stagione (coltivata e venduta a km zero, nel rispetto dei cicli naturali), servizi di giardinaggio rivolti a privati ed enti locali, dalla progettazione alla manutenzione del verde. Tutto prodotto e gestito attraverso l’azienda agraria del Campus, quel laboratorio a cielo aperto che con i suoi spazi coltivati, le serre e la cantina rappresenta il cuore pratico della formazione.
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Nasce la bottega del Campus Raineri Marcora
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