Raineri Marcora, inaugurata la Bottega del Campus

C’è un nuovo spazio al Campus Raineri Marcora di Piacenza. Si chiama La Bottega del Campus ed è, a tutti gli effetti, un inizio: un piccolo banchetto in legno, inaugurato con il taglio del nastro tricolore, che segna l’avvio di qualcosa di concreto e promettente. Nella struttura, una graziosa casetta in legno con ante ribaltabili a mo’ di banco vendita, affiancata da due botti da vino, sarà possibile acquistare fiori, miele e vino, ma anche piante ornamentali di qualità (ideali per abbellire giardini e terrazzi), verdura fresca di stagione (coltivata e venduta a km zero, nel rispetto dei cicli naturali), servizi di giardinaggio rivolti a privati ed enti locali, dalla progettazione alla manutenzione del verde. Tutto prodotto e gestito attraverso l’azienda agraria del Campus, quel laboratorio a cielo aperto che con i suoi spazi coltivati, le serre e la cantina rappresenta il cuore pratico della formazione.

Nasce la bottega del Campus Raineri Marcora Nasce la bottega del Campus Raineri Marcora Nasce la bottega del Campus Raineri Marcora