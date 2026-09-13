Scuola, suona la campanella per 35mila studenti

Si riaprono le porte delle aule per gli studenti emiliano-romagnoli che tornano in classe per affrontare il nuovo anno scolastico. Sarà con circa trentacinquemila studenti, 1.684 classi, 33 dirigenti scolastici e 4.300 insegnanti che il nuovo anno scolastico prenderà il via a Piacenza martedì 15 settembre.

Tra le novità di questo nuovo anno, introdotte dal Ministero, il latino alle medie, il giro di vite ai cellulari in classe (anche alle superiori), il debutto del liceo matematico (a Piacenza col Respighi), l’Intelligenza artificiale resa al servizio delle aule e, a Piacenza in particolare, il debutto dei nuovi otto Istituti comprensivi.

L’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, col direttore generale Bruno Di Palma, ha fornito il quadro generale delle scuole emiliano-romagnole. Saranno 515 le istituzioni scolastiche statali sul territorio regionale (compresi 11 Cpia e 2 convitti). Le scuole paritarie si confermano quasi mille (di queste, 762 sono di scuola dell’infanzia). Le classi funzionanti in Emilia-Romagna saranno 24.312, di cui 9.041 nella scuola superiore.