Scuole e minacce, non tutti i presidi scelgono l'evacuazione

Non tutti i presidi, nei giorni scorsi, hanno scelto di evacuare le scuole dopo le minacce bomba arrivate via email in decine di istituti italiani. È il caso del campus Raineri Marcora di Piacenza, dove il dirigente Alberto Mariani ha deciso di mantenere studenti e docenti nelle aule, senza interrompere le lezioni.

Erano le 11 di mercoledì scorso quando sulla casella istituzionale della scuola, in strada Agazzana, è arrivata un'email: il mittente, che si presentava come terrorista, minacciava di far saltare in aria l'istituto. Una scelta delicata, assunta dopo un confronto con i collaboratori. «Alla luce delle informazioni che avevo raccolto attraverso i gruppi dei dirigenti scolastici, mi sono consultato con i vicepresidi e abbiamo deciso di garantire il servizio, lasciando i ragazzi nelle classi e aspettando eventualmente l'arrivo dei carabinieri».

«Ho ritenuto che, in quel contesto, un'uscita avventata avrebbe potuto generare un allarmismo eccessivo, senza una reale necessità». Una valutazione che, precisa il preside, non significa sottovalutare le minacce: «Tutto dipende dalle circostanze». E aggiunge: «Non bisogna prestare il fianco a comportamenti che mirano a creare allarme e a condizionare la vita quotidiana».

La scelta non ha provocato polemiche tra le famiglie. «Non ci sono state contestazioni da parte dei genitori, anzi ho ricevuto un paio di mail di apprezzamento per come è stata gestita la vicenda». Intanto cambieranno le procedure: «La decisione spetterà al prefetto, con un confronto sugli elementi disponibili e sulle evidenze raccolte», conclude Mariani.