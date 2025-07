Scuole, rotazione ai vertici e Bobbio resta senza dirigente

Rimane ancora senza dirigente scolastico l’Istituto omnicomprensivo di Bobbio, che anche nel prossimo anno scolastico 2025/2026 proseguirà con una reggenza. Finora l’istituto era stato retto da Adriana Santoro, che pochi giorni fa è stata nominata dirigente dell’istituto comprensivo “Parini” di Podenzano (del quale fanno parte anche le scuole di San Giorgio e San Polo). Dal 2021 la sua sede è stata l’Isii Marconi di Piacenza, uno degli istituti superiori più popolosi della città.

La decisione dell’Ufficio scolastico regionale di trasferire Adriana Santoro a Podenzano da un lato dà stabilità all’istituto comprensivo “Parini”, che conta circa 1.150 studenti, dalla materna alle medie. Dall’altro, però, lascia un po’ di amarezza in Giorgia Antaldi, che da nove anni guida il “Parini” - i primi sei come dirigente e i successivi tre come reggente - e che aveva chiesto di restare a Podenzano per proseguire con i progetti avviati negli anni precedenti. Antaldi è stata invece confermata a dirigere il comprensivo di Rivergaro-Gossolengo. « Avevo chiesto la sede di Podenzano - afferma Antaldi - e la nomina mi ha lasciato molto stupita perché non mi era stato comunicato nulla che mi facesse presagire il contrario». Sembra quindi che sia in corso una richiesta di rettifica da parte di Antaldi. « I genitori del consiglio di istituto e alcuni docenti del “Parini” stanno manifestando solidarietà nei miei confronti - spiega la preside - a dimostrazione del legame consolidato in questi anni e del loro desiderio che possa continuare a Podenzano».

Non vi sono tuttavia screzi o rancori tra le due dirigenti, entrambe comunque pronte a lavorare con tutto il loro impegno nelle sedi a cui saranno definitivamente assegnate. « Desideravo tornare a dirigere scuole che fanno parte del primo ciclo di istruzione e ho indicato due preferenze: l’istituto di Rivergaro e quello di Podenzano, anche per avvicinarmi a casa » dice Santoro, che abita a Fabbiano di Rivergaro e l’omnicomprensivo di Bobbio comprende tutti i plessi, dall’infanzia alle su-periori, di Travo, Perino, Bobbio, Marsaglia e Ottone. E prosegue: «Sarei stata contenta in entrambi i casi. Mi spiace per la collega. Vedremo se le cose resteranno così. Spero si concluda bene per entrambe e si possa iniziare il nostro incarico in modo sereno».

Gli incarichi di reggenza, e quindi la nomina del dirigente per l’istituto omnicomprensivo di Bobbio, saranno resi noti a fine agosto. Il dirigente potrebbe essere nuovamente Santoro, oppure un nuovo dirigente assunto a seguito dell’ultimo concorso.