Simulazione del Parlamento europeo: scuole di Piacenza protagoniste del “maggio d’Europa”

Diritti umani, pace, servizio civile e lotta al razzismo. Studentesse e studenti protagonisti del “maggio d’Europa”. Grazie alla collaborazione tra Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, e scuole e associazioni piacentine dal 6 al 22 maggio Piacenza celebrerà il ‘mese dell’Europa’, il periodo che culmina il 9 maggio con la Giornata dell’Europa, giornata in cui si ricorda la Dichiarazione Schuman, il documento con cui nel 1950 ebbe inizio il processo di integrazione europea, volto a promuovere la pace e l’unità tra i Paesi.

«C'è sempre più bisogno di coesione tra gli Stati europei, di collaborazione e condivisione degli obiettivi. In una parola, c’è sempre più bisogno di Europa» commenta il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri. «Le vicende internazionali degli ultimi anni hanno dimostrato quanto ci sia bisogno di una Unione Europea forte e coesa, che rivesta non solo un ruolo di attore primario sugli scenari macroeconomici, ma che trovi una linea comune anche per ciò che concerne la politica estera. Sono perciò contento di presentare queste iniziative che l’Assemblea legislativa, attraverso il prezioso lavoro del Centro Europe Direct Emilia-Romagna, presenta sul territorio. Un’occasione per formarsi, riflettere, stare insieme sotto i colori di un’unica bandiera per 27 Paesi».

Il programma

Si parte il 6 maggio con la “Festa d'Europa 2026” che si terrà dalle ore 10 al liceo Cassinari con il laboratorio "La mia UE" che vedrà protagonisti studentesse e studenti alle prese con le nuove priorità di sviluppo dell’Ue. Il 7 maggio, a partire dalle ore 8, al liceo Marconi si terrà "No Hate Speech, Idee contro il discorso d’odio attraverso l’educazione ai diritti umani", iniziativa per la difesa dei diritti umani e il contrasto al razzismo promossa dalle studentesse e dagli studenti della scuola piacentina.

L’8 maggio, invece, “maggio d’Europa” si sposta al liceo Casali dove dalle ore 11 ci sarà "Simulazione dei lavori del Parlamento europeo", un laboratorio di simulazione dei lavori al Parlamento europeo realizzato in partenariato con la scuola secondaria Lycée général Pierre de Fermat (Tolosa). Il 13 maggio, invece, dalle ore 11,30 ci sarà “Webinar su percorso di orientamento in uscita dedicato ai giovani in servizio civile di CSV”, mentre il 22 maggio dalle 12,45 all’Istituto Ranieri Marcora ci sarà l’incontro informativo su DiscoverEU.

Il Centro Europe Direct Emilia-Romagna

Il Centro Europe Direct Emilia-Romagna è ospitato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e si trova in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. Fornisce informazioni su temi e politiche europee e opportunità di mobilità per i giovani, anche su appuntamento. Dispone di punto informativo all'interno della Biblioteca dell'Assemblea, dove è possibile visitare anche la sezione tematica "Europa", sempre aggiornata con libri, riviste e pubblicazioni per scoprire l'Unione europea da nuove prospettive.

Il centro dispone anche di quattro sportelli decentrati sul territorio: lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna, lo Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza, lo Sportello Europe Direct del GAL del Ducato di Parma e lo Sportello Europe Direct della Fondazione E35 di Reggio Emilia.