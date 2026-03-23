Sorpresa al Mattei: i tecnici crescono e superano i licei

Per la prima volta dopo tanti anni al polo superiore “Mattei” di Fiorenzuola le iscrizioni agli istituti tecnici superano di parecchio quelle dei licei: dei totali 250 neoiscritti per il prossimo anno scolastico, il 46% (ovvero 115 studenti) si è iscritto al Tecnico tecnologico o al Tecnico Economico, mentre i licei si sono fermati al 33,2% con 83 neoiscritti, di cui 45 allo scientifico e 38 a scienze umane.

I professionali sono stabili con 52 nuovi iscritti, il 20,8%. Come numero totale c’è stabilità (l’anno scorso solo due in più) ma sono gli equilibri interni a mutare: le iscrizioni ai licei perdono il 6%, a vantaggio degli indirizzi tecnici (+5%) e professionale (+1%).

Un andamento che pare in controtendenza rispetto alla città dove a fare la parte del leone sono ancora i licei, scelti da una famiglia su due. Il Mattei di Fiorenzuola è però un polo che presenta tutti gli indirizzi: liceali, tecnico e professionale, offrendo al territorio un ampio ventaglio di scelta. Andando nel dettaglio dei tecnici, nell’indirizzo Economico i totali degli iscritti sono 63 così suddivisi: la sezione Cambridge è stata scelta da 22 studenti, mentre i restanti 41 hanno scelto informatica. Ci saranno probabilmente tre classi prime.