Sorpresa al Mattei: i tecnici crescono e superano i licei
Gli istituti tecnologico ed economico di Fiorenzuola al 46% degli iscritti, scientifico e scienze umane al 33%, professionali al 20%
Donata Meneghelli
|1 ora fa
Studenti al polo Mattei di Fiorenzuola
Per la prima volta dopo tanti anni al polo superiore “Mattei” di Fiorenzuola le iscrizioni agli istituti tecnici superano di parecchio quelle dei licei: dei totali 250 neoiscritti per il prossimo anno scolastico, il 46% (ovvero 115 studenti) si è iscritto al Tecnico tecnologico o al Tecnico Economico, mentre i licei si sono fermati al 33,2% con 83 neoiscritti, di cui 45 allo scientifico e 38 a scienze umane.
I professionali sono stabili con 52 nuovi iscritti, il 20,8%. Come numero totale c’è stabilità (l’anno scorso solo due in più) ma sono gli equilibri interni a mutare: le iscrizioni ai licei perdono il 6%, a vantaggio degli indirizzi tecnici (+5%) e professionale (+1%).
Un andamento che pare in controtendenza rispetto alla città dove a fare la parte del leone sono ancora i licei, scelti da una famiglia su due. Il Mattei di Fiorenzuola è però un polo che presenta tutti gli indirizzi: liceali, tecnico e professionale, offrendo al territorio un ampio ventaglio di scelta. Andando nel dettaglio dei tecnici, nell’indirizzo Economico i totali degli iscritti sono 63 così suddivisi: la sezione Cambridge è stata scelta da 22 studenti, mentre i restanti 41 hanno scelto informatica. Ci saranno probabilmente tre classi prime.
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