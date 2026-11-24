Tra le macchinette delle bibite, nei corridoi o accanto a un termosifone. Nell’istituto Casali di Piacenza, l’ascolto non ha una stanza né orari fissi: un gruppo formato da una decina di studenti, dalle prime alle quinte, intercetta le difficoltà dei coetanei. Raccolgono confidenze e, quando serve, coinvolgono gli adulti. È il progetto alla pari attivo da quattro anni nella scuola superiore di via Piatti.

La studentessa Aurora Colombo ricorda il dialogo con una ragazza straniera: «Aveva bisogno di una persona che la capisse e non la giudicasse per la fatica con la lingua». Malikah Aboudoulai racconta di ragazzi soli: «Cercano qualcuno con cui confidarsi». E la giovane “collega” Camilla Cattivelli segnala «i problemi familiari che incidono sul rendimento». Sono alcuni casi intercettati dallo sportello d’ascolto alla pari. «Gli studenti sono intervenuti anche nei momenti di panico dei loro compagni prima delle interrogazioni», spiega la docente Cristiana Donato, referente del servizio. «Nelle classi prime ci si può sentire esclusi. Emergono anche problemi di ansia. I ragazzi fanno da ponte con gli operatori, segnalando situazioni delicate da affidare a persone competenti».

Gli studenti referenti dello sportello di ascolto - © Libertà/Thomas Trenchi

Gli studenti referenti dello sportello di ascolto - © Libertà/Thomas Trenchi