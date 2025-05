Studenti in crescita, a Castel San Giovanni due classi in sede distaccata

Sono 80 gli studenti e studentesse del liceo Volta che a settembre inizieranno l'anno scolastico nella sede distaccata, in oratorio a Castel San Giovanni, anziché nel campus di via Nazario Sauro. A frequentare la sede distaccata saranno due classi di prima liceo linguistico e due classi di prima liceo scienze umane. La conferma definitiva la si avrà una volta che verrà siglata la convenzione che metterà nero su bianco tutti i dettagli. Convenzione a cui stanno lavorando gli uffici della Provincia.

La necessità di trovare nuovi spazi è data dall’alto numero di iscrizioni che, negli ultimi anni, viaggiano per il polo superiore Volta della Valtidone (licei e istituto professionale di Castello più istituti tecnici di Borgonovo) al ritmo di un centinaio in più all’anno. Si è passati infatti nel giro di breve tempo dai poco più di mille iscritti, ai 1320 studenti e studentesse attesi a settembre 2025. Le nuove prime classi in ingresso sono 14 contro 7 quinte in uscita.