Il domani si progetta oggi, adulti e giovani insieme per un futuro migliore. Anche quest’anno è prezioso l’insegnamento che la sezione provinciale Maestri del Lavoro di Piacenza hanno portato ai giovani partecipanti del convegno “Progettare il domani – navigare la transizione digitale green” tenuto all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in occasione della consegna dei premi “Una Stella per la scuola 2026” agli studenti più meritevoli del territorio.

Giornata aperta dai saluti del console provinciale MdL Claudio Bonardi e dal console regionale Gianni Scola insieme al direttore della Cattolica Angelo Manfredini, per poi addentrarsi nel cuore dell’incontro con Enrica Migliavacca e Carlo Tagliaferri dei MdL, con il direttore di Confindustria Piacenza Luca Groppi e il consigliere regionale Luca Quintavalla.

Oltre un centinaio gli studenti del quinto anno degli istiuti Raineri-Marcora, Marconi, Romagnosi e Mattei che hanno potuto interagire con gli esperti facendo direttamente domande sul mondo del lavoro.