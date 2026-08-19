«Supplenti Ata ridotti e taglio di 10 classi» Pressing dei sindacati

l Bidelli, assistenti amministrativi e assistenti tecnici: già l’attribuzione alle scuole piacentine di 50 nuove assunzioni di collaboratori scolastici (contro le127 richieste) aveva lasciato l’amaro in bocca agli addetti ai lavori. Amaro destinato a non stemperarsi dopo che ieri l’informativa recata alle parti sindacali dall’amministrazione scolastica e riferita al numero di supplenti (al 30 giugno) che, sempre parlando di personale Ata, dovranno andare a coprire le falle del transatlantico chiamato “scuola” ha riferito di 13 posti in meno rispetto all’anno scorso. In poche parole, assunzioni inferiori alle attese e copertura con supplenti annuali al di sotto del passato. E’ vero che nel primo ciclo da settembre si registrerà un lieve calo demografico (peraltro ancora compensato alle superiori) ma ai sindacati seduti all’incontro non è parsa motivazione convincente. «I dati dell’organico di fatto per l’anno scolastico alle porte fotografano una situazione che la Flc Cgil Piacenza ritiene del tutto inaccettabile - denuncia il suo segretario Giovanni Zavattoni -. A fronte di un calo irrisorio del numero di studenti se confrontato a altre province, la nostra provincia subisce un taglio netto nel primo ciclo di circa 10 classi, solo parzialmente compensato alle superiori, e una drastica riduzione del personale Ata». Nel dettaglio, l’organico di fatto (i supplenti al 30 giugno, reso noto ieri) conta 203 posti complessivi: 45 assistenti amministrativi, 19 assistenti tecnici e 139 collaboratori scolastici (rispetto ai 145 dello scorso anno). «Nel complesso - afferma Zavattoni - si registrano 13 unità in meno tra il personale di segreteria e i collaboratori. Un dato assurdo se si considera che, a fronte della chiusura di una segreteria, la rete scolastica guadagna persino un nuovo edificio per le scuole medie. Per quanto riguarda le immissioni in ruolo, sono previsti 13 posti da assistente amministrativo (4 ai riservisti), 6 da assistente tecnico (3 alle riserve) e 50 da collaboratore scolastico (10 riserve)».

«Riteniamo questo ennesimo taglio del tutto intollerabile - prosegue -. La provincia di Piacenza sta affrontando un passaggio delicatissimo: la trasformazione delle nove direzioni didattiche in otto istituti comprensivi. Si tratta di una transizione complessa in un territorio che vanta già il triste primato del più alto tasso di reggenze, sia per i dirigenti scolastici che per i Dsga. Ridurre il personale Ata e tagliare le classi proprio mentre si riorganizza l’intera rete scolastica, e con un plesso scolastico in più da gestire, è una scelta illogica che penalizza il diritto allo studio e sovraccarica i lavoratori». «I numeri forniti e che saranno pubblicati domani (oggi, ndr.) dall’ufficio scolastico vedono ben 13 posti in meno sulle scuole di Piacenza - interviene Paola Votto, segretaria Cisl Scuola Piacenza-Parma -. Il dato complessivo della flessione di iscritti soprattutto alla primaria non giustifica in alcun modo la contrazione di posti visto che il numero di aule che saranno utilizzate non cambia e neppure diminuisce, soprattutto in quest’ anno scolastico in città, la complessità della gestione. L’assistenza agli alunni con diversa abilità e la vigilanza sempre più necessaria saranno difficili da assicurare. Inoltre il numero crescente di personale con mansioni ridotte per problemi di salute non è ancora preso in considerazione per la determinazione degli organici. A Piacenza siamo inoltre in attesa di 9 dirigenti scolastici e di dsga in numero molto maggiore. Nei prossimi giorni attendiamo le nomine».