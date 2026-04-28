Terremoto al Cassinari, studenti in salvo. Ma è una simulazione

Sono le 9.23 di un lunedì mattina e si avverte una scossa di terremoto all'istituto Cassinari di Piacenza, gli studenti escono con ordine e si mettono in salvo nel cortile della scuola. Per fortuna non è la realtà, ma solo una simulazione organizzata da Protezione Civile e forze dell'ordine per testare le nuove linee guida antisismiche aggiornate di recente. Oltre 550 gli alunni coinvolti nell'esercitazione, oltre a docenti e personale scolastico che hanno potuto così provare sul campo le procedure. Dopo un briefing tra rappresentanti del gruppo di lavoro e istituto, per il quale era presente anche la dirigente scolastica Sabrina Mantini, alle 9.23 in punto la campanella della aule ha suonato per tre volte consecutive: quello è stato il segnale che ha indotto gli studenti a uscire dalle classi, in modo molto composto e ordinato, per recarsi all'esterno dell'edificio nel cortile interno del Cassinari. Qui i responsabili guidati dal RSPP Dario Baia hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali danni a seguito dell'evento sismico, al termine dei quali i giovani sono potuti rientrare in classe.