Tra petardi e fumogeni rossi è suonata l’ultima campanella

Un finale col botto, è proprio il caso di dirlo. L’ultima campanella di scuola, ieri (anche se la data ufficiale di fine lezioni è oggi, valida per quella quota minoritaria di classi del primo ciclo che ancora frequentano il sabato) è stata salutata ovunque in maniera dagli studenti in maniera piuttosto variopinta.

Senza gli eccessi osservati in un recente passato ma, comunque, con una buona dose di goliardia e di euforia. Fuori dall’Isii Marconi, in via IV Novembre, quando ieri mattina erano quasi le 11 l’uscita dei ragazzi è stata accompagnata da una raffica di petardi che hanno scosso le orecchie e anche (di qualcuno, che si è preoccupato, «sembravano spari») la tranquillità dei passanti. Non sono bastati i petardi a esprimere a tutti i piacentini la felicità di chiudere i libri. E infatti, sempre all’esterno dell’istituto tecnico-professionale, hanno colorato l’aria di un bel rosso acceso i fumogeni arrivati nelle mani di qualche studente più solerte degli altri. Per tutta la mattina pattuglie delle forze dell’ordine hanno tenuto sotto controllo la “movida scolastica”, ma non si sarebbe reso necessario il loro intervento.