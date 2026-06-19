Trasporti scolastici e mense, iscrizioni online a partire da lunedì 22 giugno
Entrambe le procedure si svolgeranno esclusivamente online attraverso il portale Ecivis, cui si accede con credenziali SPID o CIE
Redazione Online
|3 ore fa
Dal 22 giugno saranno aperte, sullo stesso portale e con le medesime modalità, le iscrizioni ai servizi di refezione scolastica e di trasporto per l’anno scolastico 2026/2027. Entrambe le procedure si svolgeranno esclusivamente online attraverso il portale Ecivis, cui si accede con credenziali SPID o CIE, e dovranno essere compilate dal genitore o tutore intestatario dei pagamenti. Il sito è raggiungibile dalle schede dedicate linkate in homepage sul sito comunale www.comune.piacenza.it.
Per quanto riguarda la mensa scolastica, le domande potranno essere presentate dal 22 giugno al 10 settembre 2026. L’iscrizione è obbligatoria per chi accede al servizio per la prima volta in un nuovo ciclo scolastico, per chi richiede agevolazioni tariffarie allegando la documentazione aggiornata e per chi necessita di una dieta speciale. Informazioni e assistenza sono disponibili rivolgendosi all’ufficio Refezione scolastica di via Beverora 59, dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 13:00; il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, telefonando ai numeri 0523/492595, 0523/492596, 0523/492608, 0523/492528, 0523/492580, oppure scrivendo all’indirizzo mail [email protected].
Le iscrizioni al trasporto scolastico saranno aperte sempre da lunedì 22 giugno, fino al 7 agosto 2026. Il servizi è rivolto agli alunni delle scuole primarie Mucinasso, Alberoni, San Lazzaro, Caduti sul Lavoro e Don Minzoni e delle scuole dell’infanzia Gerbido, Andersen e Gerbido (ex Borghetto). L’accesso è subordinato alla disponibilità dei posti. Gli operatori dei servizi scolastici sono disponibili telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13,00 - lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ai numeri 0523/492553, 0523/492475, 0523/492565 o via mail all’indirizzo [email protected].
Per entrambe le iscrizioni è possibile ottenere supporto presso i Punti Digitale Facile, che offrono assistenza su appuntamento per l’utilizzo delle tecnologie necessarie alla compilazione delle domande. Gli appuntamenti possono essere prenotati tramite il sito www.affluences.com, scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio WhatsApp al numero 344 065 1015. I Punti Digitale Facile sono attivi presso il Quic di via Beverora 57, l’InformaSociale di via Taverna 39 e lo Sportello Informativo dell’Unità Operativa Minori in via Martiri della Resistenza 8/A.