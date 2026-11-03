Tutor supera i 3 milioni di euro: oltre 1.500 persone coinvolte nei corsi di formazione

«Crescono attività e risultati economici. Per la prima volta superati i tre milioni di euro». È la sintesi con cui Tutor, agenzia di formazione professionale e orientamento partecipata dai Comuni di Piacenza e di Fiorenzuola, ha fatto il punto sugli ultimi mesi di attività durante la commissione consiliare di Palazzo Mercanti dedicata allo sviluppo economico.

Presenti il presidente di Tutor Andrea Capellini, il direttore generale Mirco Potami e la responsabile Benedetta Benzi. Il bilancio 2025, approvato dall’assemblea dei soci il 28 aprile, registra un valore della produzione di tre milioni e 88mila euro, circa il 9% in più rispetto al 2024, contro i due milioni e 621mila euro del 2023. Anche il risultato d’esercizio ha un incremento del 57% rispetto al 2024 portando il patrimonio netto della società ad oltre 1,2 milioni. «I risultati sono stati ottenuti mantenendo sostanzialmente stabile il personale, composto da 15 dipendenti, e rispettando i parametri regionali di affidabilità economico-finanziaria» dicono i responsabili della società. «Abbiamo lavorato per rendere Tutor sempre più solida, innovativa e vicina ai bisogni di giovani, lavoratori e imprese», sottolinea Capellini.

Nel 2025 la sola formazione degli adulti e delle politiche attive ha raggiunto 1.198 utenti serviti nella sede piacentina, per 3.710 ore complessive. Sono 692 le persone coinvolte nella formazione permanente e nelle politiche attive, con 70 tirocini aziendali, mentre 400 utenti hanno partecipato ai percorsi Pnrr e Gol. I giovani coinvolti invece nella sede piacentina nell'ultimo anno sono stati più di 300, per un totale di 15.834 ore di formazione.

L’offerta si è ampliata con diversi corsi in collaborazione con l'amministrazione piacentina, istituzioni e tessuto socio-economico di città e provincia, tra i quali ad esempio un corso sull’intelligenza artificiale realizzati insieme all’ordine degli architetti di Piacenza, percorsi di digital marketing e iniziative per valorizzare le produzioni locali. Nell’Appennino piacentino è stato inoltre attivato un corso di mille ore per operatore socio-sanitario, rivolto a 15 allievi.

Nell’ultimo triennio la sede piacentina è stata migliorata con nuove attrezzature informatiche, laboratori tecnici riqualificati, impianto fotovoltaico, illuminazione led e interventi su uffici e aule. È stata avviata anche la progettazione di un nuovo spazio esterno per attività sportive e didattiche. «Il risultato principale è aver reso Tutor più capace di costruire risposte concrete insieme al territorio», conclude Capellini.