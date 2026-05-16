Tutte ragazze le bravissime dell’istituto “Romagnosi”

La tradizione si consolida sul filo dell’eccellenza per l’Istituto Romagnosi. Anche quest’anno gli Amici del Romagnosi e le famiglie coinvolte hanno consegnato le borse di studio 2026 intitolate a Davide Rossetti, a Giancarlo Mandelli e alla famiglia Ghebbioni-Ferrari. Se le sono aggiudicate quattro studentesse: a Fatou Kine Dieng della 4^ASIA la “Davide Rossetti” per i risultati in informatica, a Noemi Gandolfo della 3^BRIM la “Ghebbioni-Ferrari” per i risultati nella lingua inglese, infine la “Giancarlo Mandelli” a Francesca Liu della 4^ASIA per i risultati in economia aziendale e a Chiara Albertelli della 3^BRIM per i risultati in economia aziendale e geopolitica.

Riconoscimenti distribuiti dalla presidente degli Amici del Romagnosi Maria Teresa Monai insieme alla dirigente scolastica Raffaella Fumi e alla docente Rita Maffi. «Per noi è un momento sempre molto sentito – ha detto Monai – io sono alla guida dell’associazione da maggio 2025 e per la prima volta ho l’onore di rappresentare l’associazione in un momento che conferisce un contributo significativo a studenti o studentesse che si sono particolarmente distinti in informatica, economia aziendale e inglese».

Un contributo che servirà anche a dare impulso alle attività degli Amici del Romagnosi: «Attualmente infatti siamo rimasti un po’ in pochi come numero di soci, avevamo un ottimo riscontro di iscritti fino all’anno del Covid, da lì in poi abbiamo purtroppo perso parecchio. Questo evento è dunque una sorta di rinascita per noi e invitiamo chi volesse a iscriversi, crediamo tanto in questo movimento perché io non sono solo presidente, sono anche docente ed ex studentessa dell’istituto e ancora oggi mi sento orgogliosa di farne parte». Infine, un riconoscimento con attestato di partecipazione per le studentesse Giulia Clini e Martina Busca, che hanno partecipato alla finalissima per la Regione Emilia Romagna al Campionato di Economia e Finanza per le Eccellenze. _Gabriele Faravelli