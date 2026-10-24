Università Cattolica, 11 premi di laurea fino a 5mila euro: opportunità anche per gli studenti di Piacenza

Undici premi di laurea, per un valore complessivo di 39mila euro, destinati ai giovani che hanno dedicato i propri studi all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità della filiera zootecnica e casearia. L'opportunità riguarda anche i laureati del campus di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando prevede tre premi da 5mila euro, assegnati secondo un criterio prioritario di necessità, e otto da 3mila euro, attribuiti secondo criteri di merito.

Possono partecipare i laureati magistrali che hanno conseguito il titolo tra il 16 ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026. Per quanto riguarda Piacenza, l'iniziativa è rivolta a chi ha frequentato i corsi di Agricoltura sostenibile e di precisione e Scienze e tecnologie alimentari, purché abbia svolto una tesi nel territorio cremonese o in collaborazione con aziende della provincia di Cremona.

Il concorso coinvolge anche i laureati del campus cremonese della Cattolica e del Politecnico di Milano, secondo i requisiti previsti dal bando.

L'iniziativa nasce nell'ambito di un protocollo d'intesa che coinvolge l'Università Cattolica, il Comune di Cremona, Confcooperative Cremona e i Consorzi di tutela del Grana Padano e del Provolone Valpadana. A finanziare i premi sono Confcooperative e i due Consorzi.

Le domande devono essere presentate entro sabato 31 ottobre, attraverso le procedure indicate nel bando. Ogni candidato potrà presentare una sola candidatura.