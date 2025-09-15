Zaino in spalla, prima campanella per 147 i remigini di Castello

Il primo giorno di scuola per 147 remigini della scuola elementare Tina Pesaro di Castelsangiovanni è iniziato alle 9 di questa mattina. Puntuali, zaino in spalla, mano nella mano con mamma e papà, o con i nonni, la carica dei remigini è stata accolta nella palestra delle scuole elementari. Per loro la preside Maria Cristina Dragoni e le maestre hanno preparato un momento interamente dedicato. "La scuola è una casa da costruire insieme" ha detto la preside. Ad accogliere i piccoli iscritti al primo anno di scuola elementare anche la sindaca, Valentina Stragliati, e l'assessora Wendalina Cesario. "La scuola e la famiglia sono le agenzie educative più importanti. Noi ci siamo per collaborare" ha sottolineato Stragliati.