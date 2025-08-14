Seta, biglietteria mobile in 13 comuni

Anche quest’anno, nei mesi di agosto e settembre, Seta allestirà una biglietteria mobile che sarà operativa in oltre 35 località dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali interessate, ed è finalizzata ad offrire un utile servizio ai tanti utenti che risiedono al di fuori dei capoluoghi o delle località in cui è presente una biglietteria in sede fissa. Grazie a questo servizio, vecchi e nuovi abbonati potranno acquistare o rinnovare la propria tessera con comodità, senza doversi necessariamente recare presso le biglietterie centrali. Per i nuovi clienti, poi, c’è una convenienza ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera, grazie ad una speciale promozione attivata dall’azienda. Lo fa sapere la stessa Seta con una nota inviata alla stampa.

Nel territorio piacentino il punto mobile attrezzato di Seta dove acquistare o rinnovare gli abbonamenti al trasporto pubblico sarà operativo in tredici comuni, a partire da lunedì 18 agosto a Rottofreno-S.Nicolò (Piazzale Barca), dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17. Si prosegue martedì 19 agosto a Rivergaro (in Piazza della Pesa dalle ore 9,30 alle 13) e Podenzano (in Piazza Nuova dalle 14,30 alle 17,30). Mercoledì 20 agosto la biglietteria mobile Seta sarà presente a San Giorgio (Piazza Marconi, dalle ore 09,30 alle ore 13), mentre nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 si sposterà in Piazza XX Settembre a Carpaneto. Giovedì 21 agosto farà tappa a Castell’Arquato (Piazza San Carlo), venerdì 22 agosto a Pianello (Largo Dal Verme), sabato 23 agosto ad Agazzano (Piazza Europa) e lunedì 25 agosto a Bettola (Piazza Colombo): in tutte queste località l’orario di esercizio sarà dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17. Martedì 26 agosto il punto mobile Seta farà tappa in mattinata a Cadeo (via Emilia 149) dalle ore 9,30 alle 13; nel pomeriggio sarà a Pontenure (Piazza Re Amato) dalle ore 14,30 alle 17,30. Le ultime due tappe in territorio piacentino sono previste per mercoledì 27 agosto: al mattino, dalle ore 09,30 alle 13,00 a Cortemaggiore (Piazza Patrioti); nel pomeriggio, dalle ore 14,30 alle 17,30 a Monticelli (Via Martiri della Libertà).

Presso la biglietteria mobile Seta sarà possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione grazie ad una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). Chi deve sottoscrivere un abbonamento Seta per la prima volta deve portare con sé una fototessera recente, il codice fiscale ed un documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore o tutore legale). Chi invece è già titolare di un abbonamento Seta e deve solo rinnovarlo deve portare con sé la tessera già in suo possesso.

Per ulteriori informazioni sui costi degli abbonamenti e sulle modalità di acquisto/pagamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it oppure contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta al numero 840 000 216. E’ disponibile anche un servizio informazioni via WhatsApp, accessibile gratuitamente al numero 334 2194058.