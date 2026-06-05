Sezione civile del Tribunale, Fazio è il nuovo presidente

«Noi non siamo “posti fissi” ma lavoriamo qui ogni giorno per dare alla gente le risposte che chiede. Per questo, oggi inizia la sfida più difficile di tutta la mia vita professionale».

Il giudice Antonino Fazio misura le parole, quasi a calcolare il peso della responsabilità sulle sue spalle: da ieri, è lui il nuovo presidente della sezione Civile del Tribunale di Piacenza. Succede a Marisella Gatti, che ha retto questo incarico per un doppio mandato - il massimo consentito - per un totale di 8 anni. Per il cambio di testimone, ci si affida ora ad una delle figure più consolidate all’interno del tribunale cittadino: siciliano, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, il giudice Fazio è ormai “piacentino” da 14 anni. Quasi una rarità nell’odierno “viavai” di giudici che da diverso tempo caratterizza anche il palazzo di giustizia locale. E ieri, nell’aula Galli del tribunale, è stato accolto da un applauso di incoraggiamento per l’importante riconoscimento.

Antonino Fazio ha prestato giuramento davanti al presidente del tribunale Stefano Brusati, al sostituto procuratore Antonio Colonna e al collegio presieduto dalla giudice Isabella Farini.