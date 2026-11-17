«Un uomo profondamente intriso di diritto e di principi», che credeva nel costituzionalismo come metodo e regola. È il ritratto di Corrado Sforza Fogliani tracciato dal presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, durante la presentazione a Roma del volume Il rivoluzionario liberale. Saggi in memoria di Corrado Sforza Fogliani, dedicato al banchiere, giurista ed esponente del liberalismo piacentino scomparso nel dicembre 2022.

L'incontro, ospitato oggi, martedì 17 novembre, nella sede nazionale di Confedilizia, è stato l'occasione per ripercorrere alcune delle battaglie che hanno segnato l'attività pubblica di Sforza Fogliani, a lungo presidente della Banca di Piacenza e di Confedilizia, oltre che figura di riferimento dell'associazionismo bancario italiano.

«Un faro nell'Associazione bancaria italiana»

Nel suo intervento Patuelli, che con Sforza Fogliani condivideva anche la militanza nella tradizione liberale, ha ricordato con partecipazione personale il ruolo svolto dal banchiere piacentino all'interno dell'Abi, dove aveva ricoperto per molti anni incarichi di vertice.

Lo ha definito «un faro», sottolineando soprattutto la sua profonda cultura giuridica e la convinzione che il rispetto dei principi costituzionali dovesse guidare l'azione politica ed economica.

Un'impostazione che Sforza Fogliani aveva tradotto in numerose iniziative, in particolare nella difesa della proprietà privata e della libertà contrattuale.

La battaglia contro l'equo canone

Patuelli si è soffermato sulle battaglie condotte negli anni Settanta e Ottanta contro la disciplina dell'equo canone, che limitava la possibilità per proprietari e inquilini di determinare liberamente gli affitti.

Una normativa che, secondo Sforza Fogliani, comprimeva eccessivamente l'autonomia contrattuale, introducendo vincoli che considerava incompatibili con i principi liberali ai quali si ispirava.

Il presidente dell'Abi ha ricordato in particolare la strategia giuridica utilizzata dal banchiere piacentino per contestare alcune disposizioni legislative.

«Se Corrado fosse qui, ci potrebbe ricordare come era il suo meccanismo di ricorso alla Corte costituzionale», ha osservato Patuelli, richiamando le iniziative promosse attraverso la Commissione tributaria di Piacenza per portare determinate questioni davanti alla Consulta.

Un'attività che, ha sottolineato, si concluse in numerose occasioni con pronunce favorevoli e contribuì al superamento di alcuni vincoli della disciplina dell'equo canone.

Un libro per ricordare il suo pensiero

Il volume Il rivoluzionario liberale, pubblicato da Liberilibri, raccoglie contributi dedicati alla figura e all'eredità culturale di Sforza Fogliani. Tra gli autori figurano, oltre allo stesso Patuelli, Daniele Capezzone, Antonino Coppolino, Emanuele Galba, Carlo Lottieri, Pierluigi Magnaschi, Michele Silenzi e Giorgio Spaziani Testa.

L'opera ripercorre l'impegno di un protagonista della vita economica e culturale piacentina, capace di affiancare all'attività bancaria quella di giurista, pubblicista e promotore di iniziative culturali.

Un percorso nel quale la difesa della proprietà privata e delle libertà economiche costituì uno dei temi più ricorrenti, affrontati tanto sul piano del dibattito pubblico quanto attraverso gli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico.

Il ricordo di Patuelli ha riportato così l'attenzione su una delle caratteristiche più riconoscibili di Sforza Fogliani: la volontà di tradurre i principi liberali in battaglie concrete, facendo del diritto e della Costituzione i principali strumenti della propria azione.