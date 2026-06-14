Si ferisce con il vetro della doccia, 23enne rischia di perdere una mano

Momenti di grande apprensione nella tarda serata di sabato per un giovane di 23 anni, di nazionalità indiana, rimasto gravemente ferito in un incidente domestico. Il ragazzo si è presentato al Centro di Assistenza e Urgenza (Cau) di Bobbio dopo essersi procurato una profonda ferita a una mano a causa della rottura del vetro della doccia.

Al momento dell'arrivo nella struttura sanitaria, il 23enne perdeva copiosamente sangue. Il personale medico e infermieristico è intervenuto immediatamente per prestare le prime cure e contenere l'emorragia, apparsa fin da subito particolarmente seria.

Vista la gravità del quadro clinico e il rischio di danni permanenti all'arto, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero, decollato da Como, è atterrato nelle vicinanze del presidio sanitario e ha provveduto al trasferimento urgente del paziente in un ospedale specializzato di Bergamo.

Le condizioni del giovane erano considerate gravi soprattutto a causa dell'ingente perdita di sangue. I sanitari hanno lavorato per stabilizzarlo e per cercare di salvare la mano lesionata. Secondo quanto emerso, il timore principale riguardava la possibile compromissione dell'arto, che ha reso necessario il rapido trasferimento in un centro dotato delle competenze chirurgiche necessarie per affrontare casi di questo tipo.

Il giovane è stato affidato alle cure degli specialisti bergamaschi, che hanno avviato tutti gli interventi necessari nel tentativo di preservare la funzionalità della mano e scongiurare conseguenze irreversibili. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull'evoluzione delle sue condizioni.