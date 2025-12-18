Si riaccende la magia delle "Favole ... in Libertà"

Si riaccende la magia di "Favole in… Libertà”, la striscia quotidiana dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, ma sempre apprezzata da tutto il pubblico - nata nel 2020 dalla collaborazione tra Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati - in onda nel periodo natalizio su Telibertà. Alla sua 6esta edizione il viaggio nel mondo dei racconti curato da Nicola Cavallari andrà in onda com'è ormai consuetudine dallo Spazio Luzzati, circondati dal magico e colorato mondo che lo scenografo e illustratore Lele Luzzati ha creato per il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj.

La messa in onda inizierà com'è ormai tradizione il 23 dicembre per proseguire quotidianamente fino al 6 gennaio: il format prevede infatti 15 appuntamenti alle 20.10, con replica il giorno successivo alle ore 13.35, sempre dopo il TGL, sul canale 76 del Digitale terrestre e App Smart Tv, e anche in live streaming e on demand sul sito di Libertà. Il narratore Nicola Cavallari, che sarà ancora una volta affiancato dal musicista Davide Cignatta, attingerà da fiabe, novelle e racconti e di ieri e di oggi, ispirandosi alle Fiabe Italiane di Italo Calvino, allo humor di Roald Dahal, alle opere di Gianni Rodari. Per divertirsi, ridere e pensare, piccoli e grandi.

A Telelibertà fanno capo regia video e montaggio di Filippo Adolfini e le riprese di Davide Franchini e Gianfranco Di Silvestro. Hanno collaborato per Teatro Gioco Vita Matteo Maria Maj e Simona Rossi, grafica e comunicazione. Il progetto è realizzato in partnership con Fondazione Teatri di Piacenza, in collaborazione con l'Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. «È un mondo difficile questo - commenta Alessandro Miglioli, presidente della Fondazione Ronconi Prati - Oggi, grandi e piccini, siamo tutti difficoltà. Abbiamo bisogno di storie con il lieto fine e queste favole ce lo raccontano, per una migliore fiducia nel futuro». «La magia di questo progetto sta anche nelle scenografie e nei disegni meravigliosi del mio concittadino Lele Luzzati - commenta il direttore di Gruppo Libertà - Il format torna per un'altra edizione per raccontare ai bambini ai ragazzi favole magiche e sempre attuali. Sono storie adatte anche agli adulti: le favole sono il succo e il sale della vita, contengono sempre una grande verità da scoprire». «L'idea era nata nel periodo Covid - spiegano Jacopo e Diego Maj e Simona Rossi di Teatro Gioco Vita - Dalla necessità di essere vicini al pubblico dei bambini e delle famiglie ci inventammo questo format che adesso è diventata una ricorrenza molto legata alla dimensione degli affetti».