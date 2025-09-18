Thursday, September 18

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Thursday, September 18

Seguici

Si scatena al Pronto soccorso, arrestato due volte e poi finisce in carcere

Un diciottenne sferra un pugno a un medico, colpisce vigilante, tira un asso a un'ambulanza, sferra calci in aula e danneggia auto in sosta

Paolo Marino
Paolo Marino
|37 minuti fa
Intervento delle volanti a supporto dei carabinieri durante una delle sfuriate del giovane
Intervento delle volanti a supporto dei carabinieri durante una delle sfuriate del giovane
1 MIN DI LETTURA
Un diciottenne tunisino è finito in carcere alle Novate dopo una serie di episodi violenti al Pronto soccorso. Lunedì aveva sferrato un pugno a un medico, colpito un addetto alla vigilanza in ospedale e tirato un sasso contro un'ambulanza. Martedì, durante il processo per direttissima aveva preso a calci le sedie in aula e inveito contro gli agenti costringendo i carabinieri a riportarlo in ospedale. Dopo le dimissioni, è stato visto da un poliziotto che lo sorvegliava danneggiare alcune auto in via Taverna ed è finito nuovamente arrestato. Nel secondo processo in due giorni, è stato disposto disposto per lui il carcere a causa delle sue aggressioni al personale sanitario.
Il caso del giovane - che aveva già causato disordini il 18 agosto: aveva distrutto il monitor del Cau e aggredito operatori del 118 e guardie giurate - ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario, tema finito al centro di un recente incontro in prefettura. Un gruppo tecnico si riunirà presto per concretizzare la soluzione. 
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana