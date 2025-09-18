Si scatena al Pronto soccorso, arrestato due volte e poi finisce in carcere

Un diciottenne tunisino è finito in carcere alle Novate dopo una serie di episodi violenti al Pronto soccorso. Lunedì aveva sferrato un pugno a un medico, colpito un addetto alla vigilanza in ospedale e tirato un sasso contro un'ambulanza. Martedì, durante il processo per direttissima aveva preso a calci le sedie in aula e inveito contro gli agenti costringendo i carabinieri a riportarlo in ospedale. Dopo le dimissioni, è stato visto da un poliziotto che lo sorvegliava danneggiare alcune auto in via Taverna ed è finito nuovamente arrestato. Nel secondo processo in due giorni, è stato disposto disposto per lui il carcere a causa delle sue aggressioni al personale sanitario.

Il caso del giovane - che aveva già causato disordini il 18 agosto: aveva distrutto il monitor del Cau e aggredito operatori del 118 e guardie giurate - ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario, tema finito al centro di un recente incontro in prefettura. Un gruppo tecnico si riunirà presto per concretizzare la soluzione.