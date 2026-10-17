Si schianta contro un'auto in sosta sul Corso Vittorio Emanuele: 44enne all'ospedale

Schianto questa mattina in corso Vittorio Emanuele, a Piacenza, dove un automobilista di 44 anni è rimasto ferito dopo essersi schiantato contro una vettura parcheggiata.

L'incidente si è verificato intorno alle 10, quando l'uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria automobile, andando a urtare violentemente un altro veicolo che si trovava in sosta lungo la strada.

L'impatto è stato particolarmente forte e il conducente ha riportato ferite che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, il cui personale ha prestato le prime cure al 44enne, successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza per gli accertamenti e le cure necessarie.

Fortunatamente, le condizioni dell'uomo non risultano gravi.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze che hanno portato allo schianto contro l'auto parcheggiata.