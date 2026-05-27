Si schianta sulla tangenziale Sud e fugge lasciando l’auto in mezzo alla strada

Automobilista perde il controllo dell’auto nella notte lungo la tangenziale sud di Piacenza e si schianta contro il guard rail, poi abbandona la vettura danneggiata in mezzo alla carreggiata e si allontana a piedi.

L’uomo, un trentenne piacentino residente in Valtidone, sarebbe stato visto allontanarsi sanguinante dalla testa verso l’uscita della Farnesiana. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanza, carro attrezzi e polizia.

Secondo una prima ipotesi, il conducente potrebbe aver lasciato l’auto per evitare controlli legati a un possibile stato di ebbrezza. La vettura, rimasta ferma sulla tangenziale, avrebbe potuto causare gravi rischi per gli altri automobilisti in transito.

La polizia è riuscita a rintracciare il trentenne poco dopo. L’uomo presentava una vistosa ferita alla testa ma, inizialmente, non avrebbe fornito spiegazioni sull’accaduto. Gli agenti stanno verificando se fosse realmente lui alla guida oppure un passeggero.