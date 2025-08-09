Si sente male nel canyon, recuperato con l'elicottero

Vigili del fuoco e soccorso alpino mobilitati nel pomeriggio di sabato 9 agosto per salvare un 48enne di Ottone che si è sentito male mentre si trovava nella forra del Rio Grande, affluente del torrente Aveto sotto il paese di Brugneto, nel comune di Ferriere. L'uomo, a quanto risulta, insieme ad altre persone stava facendo canyoning, lo sport avventuroso che consiste appunto nella discesa di gole fluviali, quando ha avuto un problema cardiaco. I suoi compagni hanno dato l'allarme e nella profonda valle, caratterizzata da pareti ripide e strapiombanti, sono state mobilitate la squadra forre del Soccorso alpino di Piacenza, il Sar di Bobbio e l'unità di soccorso fluviale dei vigili del fuoco di Piacenza. Contemporaneamente dalla base di Pavullo (Modena) si è alzato in volo l'elicottero che, utilizzando il verricello, ha recuperato l'uomo e, dopo le prime cure a bordo di un'ambulanza della Pubblica assistenza di Ferriere, lo ha trasportato all'ospedale di Piacenza.