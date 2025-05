S'inaugura domani pomeriggio la piscina di San Nicolò

Inaugurazione domani (venerdì 30 maggio) alle 18 e giornata a ingresso gratuito sabato 31 maggio dalle ore 10 alle 19: così si presenta alla cittadinanza la nuova piscina in zona Lampugnana a San Nicolò. In fondo a via Serena, si trova appena oltre il palazzetto dello sport, le scuole elementari e il centro per diversamente abili. Soddisfatta la sindaca di Rottofreno Paola Galvani: “E’ un giorno atteso da decenni. A San Nicolò ha sempre funzionato una piscina privata con ingresso per gli abbonati. Ora la popolazione dispone anche di una struttura innovativa con accessi giornalieri, oltre che cumulativi e stagionali”.

Presentato in conferenza stampa l’impianto natatorio estivo: vasca per i più piccini profonda 20 centimetri e con giochi d’acqua costati 100.000 euro, piscina per il nuoto lunga 25 metri a 4 corsie e area benessere con getti cervicali, idromassaggi e ingresso facilitato a gradoni, adatto agli anziani. Galvani invita tutti all’inaugurazione: “Dopo il taglio del nastro e la benedizione, seguono rinfresco e musica fino in tarda serata”. Specifica che la zona è in sicurezza: “Dopo l’inedito evento meteo dell’anno scorso, insieme al consorzio di Bonifica stiamo regimando gli adiacenti rii Gragnano e Ziano”.

Domani su Libertà l'approfondimento di Angela Zeppi