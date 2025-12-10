26 aprile 1945: anche i "Cobras" brasiliani parteciparono alla liberazione di Piacenza

L’apporto dei soldati brasiliani alla liberazione di Piacenza e dell’Italia dal nazifascismo finisce al centro di un pomeriggio - intitolato “Cobras fumantes. I liberatori venuti dal Brasile” - in programma domenica 14 alla galleria Alberoni alle 16 (ingresso libero e gratuito). L’evento si divide in due momenti: nella prima parte il tenente colonnello dell’arma dei trasporti e materiali dell’esercito italiano David Vannucci e la ricercatrice di storia al Collegio Alberoni Maria Rosa Pezza intervengono sul tema “E alla fine il cobra fumò. Quando la Força Expedicionária Brasileira entrò a Piacenza da porta San Lazzaro”; a seguire sarà la proiezione del film “Road 47” di Vicente Ferraz con Sergio Rubini anticipato da una presentazione a cura dei Cinemaniaci. L’evento è stato presentato in municipio dall’assessora Serena Groppelli, dal presidente dell’Opera Pia Alberoni Alessandro Guidotti, dal presidente dei Cinemaniaci Piero Verani, dalla ricercatrice Pezza e dal presidente dell’Associazione combattenti e reduci Raffaele Campus.