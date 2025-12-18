“A Natale fai un dono che dona": i cuori di cioccolato per la ricerca Telethon

“A Natale fai un dono che dona. Per i tuoi regali, scegli i Cuori di cioccolato che sostengono la ricerca di Fondazione Telethon”. Con questo slogan rivolto ai cittadini, per tutta la giornata di domani, sabato 19 e di domenica 20 dicembre, le volontarie e i volontari di Piacenza, insieme a quelli di Pubblica Assistenza Croce Bianca, saranno presenti con i tradizionali banchetti nei supermercati Conad di via Modonesi e della Besurica per proporre i cioccolatini a forma di cuore, al latte e fondenti, prodotti per l'occasione da Caffarel per la campagna natalizia di Fondazione Telethon.

«È un'occasione per fare un bel regalo di Natale – ha sottolineato il coordinatore provinciale Italo Bertuzzi – e per donare speranza e futuro a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ogni scatola contiene 15 cioccolatini, avvolti da carta con piccole dediche a offerta minima di 15 euro. Non solo, si potranno anche acquistare le candele della speranza a 6 euro l'una». Per unirsi alla squadra di “Noi volontari” o per volere i prodotti solidali si può contattare il 3495152019.