A Piacenza 25 Aprile con Soliani. Pontenure dedica un giardino a Comolli: aiutò gli alleati a superare i ponti

Sarà Albertina Soliani, vicepresidente nazionale Anpi e presidente dell’Istituto Cervi fino allo scorso anno, l’oratrice ufficiale delle celebrazioni del giorno della Liberazione a Piacenza. La città si prepara a vivere un 25 aprile all’insegna della memoria attiva e della partecipazione corale con il cuore delle celebrazioni in piazza Cavalli. Si parte alle 9 e 30 in piazzale Genova con il corteo guidato dalle istituzioni e dalla banda Ponchielli che, dopo l’omaggio al dolmen e al monumento ai caduti in piazzetta Mercanti, arriverà in piazza Cavalli per ascoltare l’orazione della senatrice Soliani alle 10 e 30.

Giuseppe "Pippo" Comolli

Intanto, sempre sabato 25 aprile, alle 8.45, a Pontenure sarà dedicato un giardino al partigiano Giuseppe Comolli, comandante “Pippo” della 5ª Brigata attiva tra Pavia e Piacenza, nato in paese nel 1917 e scomparso nel 1973.

Tra le imprese più significative, quella del 21 aprile 1945: su ordine di Fausto Cossu, guidò parte della brigata verso i ponti sul Po per impedirne la distruzione e favorire l’avanzata alleata, contribuendo alla presa dell’Arsenale di Piacenza.

Per il suo ruolo fu insignito, tra gli altri riconoscimenti, della Bronze Star Medal americana. Dopo la guerra fu nominato direttore del Consorzio Agrario di Piacenza, impegnandosi nella ricostruzione e nella gestione dell’approvvigionamento alimentare. Continuò a operare nel settore agricolo e nell’insegnamento fino alla fine dei suoi giorni.