A Roveleto il nido comunale non è pronto, avvio nel 2026

L’avvio del servizio di nido comunale a Roveleto slitterà all’anno educativo 2026/2027. E sarà gestito dalla cooperativa sociale Eureka che se ne è aggiudicata la concessione di durata decennale (dal 1 settembre 2025 al 31 luglio 2035) e dal valore di oltre 4milioni di euro. L’intervento di ristrutturazione con relativo miglioramento sismico dell’ex asilo “Pro caduti” di fronte alla via Emilia, non è ancora concluso, nonostante proroghe concesse e sospensioni (ricordiamo che da verbale di consegna i lavori dovevano compiersi inizialmente in 365 giorni, dal 20 novembre 2023 e quindi concludersi entro il 19 novembre 2024). In corso d’opera è emersa anche «la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie», si legge in una relazione tecnica.