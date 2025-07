A tavola per l’hospice, cifra record a Pianello: raccolti 28mila euro

La cena di gala organizzata in piazza Umberto I a Pianello ha consentito di staccare un maxi assegno da ben 28mila euro a favore dell'hospice di Borgonovo. Merito dei 180 commensali che hanno subito risposto all’invito e merito delle due principali promotrici della serata di gala, Natalia Pepe e Alessandra Riccardi. Per le organizzatrici la serata di gala è stata «una scommessa contro il tempo vinta grazie alla generosità degli sponsor, alle donazioni liberali e a tutti i commensali che hanno deciso di sostenere l’hospice partecipando alla cena. Siamo orgogliose della generosità dimostrata da tutte queste persone». «Noi come amministrazione comunale - dice il sindaco Mauro Lodigiani - abbiamo dato una mano, ma il vero motore sono state loro». La cifra così alta è stata raccolta soprattutto grazie agli sponsor che hanno coperto interamente i costi della serata.

Ad accogliere i 180 commensali una piazza arredata come una bomboniera, con tavoli arricchiti da candele, fiori e a fare da sottofondo le mura dell'antico palazzo comunale.