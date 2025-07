Abbandonano cataste di rifiuti multa di 200 euro per due stranieri

È costato caro l'ennesimo atto di inciviltà a due cittadini di Castel San Giovanni, entrambi pizzicati dalla Polizia locale mentre abbandonavano rifiuti in maniera impropria attorno ai cassonetti. Uno è stato visto dalla sindaca Valentina Stragliati mentre scaricava una montagnola di rifiuti attorni ai cassonetti in zona Coop L'altra è una donna sorpresa a scaricare rifiuti dietro al palazzo comunale, In entrambi i casi la Polizia locale ha rifilato ai due incivili una sanzione da 200 euro.