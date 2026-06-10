Accoglienza migranti: 128 posti, 3 operatori e 5,5 milioni di euro

E’ ufficiale l’accordo quadro triennale tra la Prefettura di Piacenza e gli operatori che hanno partecipato a uno dei due bandi per l’accoglienza di migranti dello scorso dicembre. L’accoglienza sarà possibile tramite la messa a disposizione di 128 posti (alcuni già in essere), distribuiti in unità abitative di modesta caratura numerica, secondo il modello dell’accoglienza diffusa (mentre per un secondo bando, sempre di dicembre, per centri collettivi, resta da definirsi l’allocazione dei siti di destinazione).

Del bando del valore stimato di 5,5 milioni - che, in presenza di spesa accessorie potrà arrivare a coprire un importo di 13,7 milioni di euro) - sono risultati aggiudicatari la cooperativa Ippogrifo (che come già riferito, ha assorbito i posti di Asp Piacenza, uscita dalla partita dell’accoglienza) e che copre la parte più cospicua dei 128 posti. Vengono poi l’associazione cattolica internazionale al servizio della Giovane di via Tempio (che accoglie solo donne, sole o con bambini) e l’associazione Freedom che ha sede a Cremona ma che per il territorio locale dispone di unità abitative per l’accoglienza di richiedenti asilo nella Bassa piacentina.