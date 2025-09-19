Addio a Bruno Roffi, "The King". «Il miglior coiffeur del mondo»

Il «Bruno era il barbiere di Villa Grilli ed era orgoglioso di questo. Scrivilo, mi raccomando». La telefonata con Fabrizio Bisi comincia così: anche lui era un cliente affezionato di Bruno Roffi, il re dei barbieri piacentini, al punto che sull’insegna del suo negozio in via Boselli - chiuso da un anno e mezzo - la scritta “The king” c'è ancora. Così si faceva chiamare anche Bruno e così viene riportato anche sul necrologio che annuncia la sua scomparsa.

Il piacentino aveva 84 anni: sposato con Bruna, una figlia e una nipote, ha lavorato finché ha potuto. Per lui essere barbiere non era un semplice mestiere, ma un modo di stare al mondo. Figlio d’arte - già nel 1838 il bisnonno Gaetano aveva aperto a Piacenza un negozio di acconciature maschili, proseguito poi dal nonno Luigi e dal padre Abele – insieme al fratello Nello di due anni più grande, Bruno ha fatto del taglio di barba e capelli la sua ragione di vita. Nel 1962 aveva aperto il negozio in via Boselli: «Sono più di 65 anni che faccio questo lavoro - aveva spiegato in un’intervista rilasciata a Libertà un paio d'anni fa - potrei essere in pensione da più di venti, ma questa è la mia passione».

Una passione che lo ha portato anche a tagliare i capelli a personaggi illustri: il primo è “Le Roi”, ossia Michel Platini, di cui Bruno custodiva ancora in un cassetto in bottega una cartolina indirizzata «al miglior coiffeur del mondo». Ma nel negozio di Bruno è passato anche il calciatore juventino David Trezeguet, accompagnato in via Boselli dall’allora presidente del Piacenza Calcio Fabrizio Garilli: un miracolo per il barbiere, accanito juventino.

«Era un personaggio e faceva del gran bene a tutti - sottolinea Bisi - tagliava barba e capelli anche a chi non avrebbe potuto permetterselo e lui lo faceva in silenzio, senza farsi pubblicità. Bruno era un uomo di cuore, aveva un sorriso per tutti e sapeva essere di compagnia. E poi era anche un pescatore. Quando ha chiuso il negozio, un anno e mezzo fa, è stata una perdita grande. E ora che lui non c'è più, lo è ancora di più».

Insieme al fratello, Bruno ha portato avanti un modo di lavorare che, nell’exploit di barber shop alla moda che si registra da qualche anno, sembra merce rara: gentilezza, attenzione al dettaglio, ma soprattutto professionalità. Con la scomparsa di Bruno Roffi viene meno la voce di una generazione che non si improvvisava e che imparava a usare i rasoi cercando di radere un palloncino coperto di schiuma da barba senza farlo scoppiare: altri tempi che purtroppo non tornano più.