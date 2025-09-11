Addio alla dottoressa Cortesi storica farmacista di Alseno

La comunità di Alseno ricorda con affetto la storica farmacista Maria Annunziata Cortesi, deceduta a 101 anni. Un simbolo del paese, tanto che nel 2015 aveva ricevuto il “San Martino d’oro”, premio che l’aveva molto emozionata. «Non ho meriti particolari - aveva detto ricevendo il premio -. Ho svolto la mia professione con tanta passione e se sono riuscita ad accontentare i cittadini di Alseno, lo devo anche agli insegnamenti di mia mamma Lavinia, con la quale ho lavorato per tanti anni».

E raccontava di aver iniziato sin da bambina «quando giocavo a fare la farmacista» e dei tempi in cui si preparavano le medicine. «Allora le case farmaceutiche erano poche e i farmacisti preparavano le medicine con coscienza a prezzi modici». Dal 2022 la titolare dell’attività era diventata la figlia: «Attualmente - spiegava - in farmacia c'è mia figlia Wally, anche perché a 91 anni fatico un po' a stare in piedi. Del resto anche mia mamma quando aveva 90 anni mi aveva ceduto l'attività».

La storica farmacia era stata aperta nel 1901 da un farmacista bresciano che dopo un anno l'aveva venduta a un parmigiano e poi era arrivata la mamma della dottoressa Annunziata, era il 1925. Una storia dietro al banco lunga oltre 60 anni, e per i 50 di attività era stata premiata con una medaglia d’oro anche dall’ordine dei farmacisti, nell’ambito di una cerimonia svolta a Piacenza all’hotel Roma.