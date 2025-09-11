Addio alla dottoressa Cortesi storica farmacista di Alseno
Aveva 101 anni e fino al 2015 era rimasta dietro al banco. Era stata un San Martino d'oro. Il ricordo: «Era una gran signora»
Ornella Quaglia
|5 minuti fa
Alseno - La comunita di Alseno ricorda con affetto la storica farmacista Maria Annunzia Cortesi vedova Zavatti, deceduta a 101 anni. Amata e stimata da tutti, nel 2015 aveva ricevuto il <San Martino d'oro>, un premio che l'aveva molto emozionata di cui si era sentita molto onorata. Nell'occasione aveva detto che tutto il suo sapere lo doveva agli insegnamenti di sua mamma Lavinia a sua volta farmacista. In un'intervista in occasione del premio San Martino, aveva riferito che la sua professione era iniziata da bambina, quando giocava a fare la farmacista. Aveva aggiunto che in farmacia aveva il supporto della figlia Wally anche perche a 91 anni faticava un po' a stare in piedi. Aveva riferito che anche sua mamma Lavinia a 90 anni le aveva ceduto l'attivita. Aveva ricordato che la storica farmacia era stata aperta nel 1901 che sua madre Lavinia l'aveva acquistata nel 1925 e gestita fino a quando la conduzione non e passata ad Annunzia, in seguito e subentrata Wally Zavatti, che essendo cresciuta nella farmacia ha acquisito la stessa passione della mamma e della nonna. Quindi la storica farmacia ha buone prospettive verso un futuro che ora guarda al nipote Michele che rappresenta la quarta generazione di farmacisti. La dottoressa Annunzia che ha gestito la farmacia di Alseno per 62 anni, era stata premiata con una medaglia d'oro dall'ordine dei farmacisti in occasione del 50ø anno di attivita, nell'abito di una cerimonia svolta a Piacenza presso l'hotel Roma. Un premio che a suo tempo era stato assegnato anche alla madre Lavinia che Annunzia ricorda come
La comunità di Alseno ricorda con affetto la storica farmacista Maria Annunziata Cortesi, deceduta a 101 anni. Un simbolo del paese, tanto che nel 2015 aveva ricevuto il “San Martino d’oro”, premio che l’aveva molto emozionata. «Non ho meriti particolari - aveva detto ricevendo il premio -. Ho svolto la mia professione con tanta passione e se sono riuscita ad accontentare i cittadini di Alseno, lo devo anche agli insegnamenti di mia mamma Lavinia, con la quale ho lavorato per tanti anni».
E raccontava di aver iniziato sin da bambina «quando giocavo a fare la farmacista» e dei tempi in cui si preparavano le medicine. «Allora le case farmaceutiche erano poche e i farmacisti preparavano le medicine con coscienza a prezzi modici». Dal 2022 la titolare dell’attività era diventata la figlia: «Attualmente - spiegava - in farmacia c'è mia figlia Wally, anche perché a 91 anni fatico un po' a stare in piedi. Del resto anche mia mamma quando aveva 90 anni mi aveva ceduto l'attività».
La storica farmacia era stata aperta nel 1901 da un farmacista bresciano che dopo un anno l'aveva venduta a un parmigiano e poi era arrivata la mamma della dottoressa Annunziata, era il 1925. Una storia dietro al banco lunga oltre 60 anni, e per i 50 di attività era stata premiata con una medaglia d’oro anche dall’ordine dei farmacisti, nell’ambito di una cerimonia svolta a Piacenza all’hotel Roma.