Agenzia Entrate in centro storico: «Pochi parcheggi, è caos totale»

Il trasloco dell’Agenzia delle Entrate da via Modonesi (sede in affitto) a Piacenza al complesso demaniale di via Borghetto è alle battute finali. Oltre un centinaio di lavoratori e lavoratrici operano già nella sede dietro piazza Casali (proprio dove è già presente l’ufficio Territorio) mentre il restante corpo del personale - una quarantina di persone, all’incirca - addetto al front office della sede piacentina del Fisco cambierà di indirizzo entro la fine dell’anno. Non è stato comunicato un cronoprogramma ufficiale del trasferimento, ma - per il pubblico - la maggior parte delle pratiche resta al momento ancora da espletare in via Modonesi.

Risulta materia di discussione l’ineludibile nodo parcheggi che si è venuto a determinare nelle ultime settimane, ampiamente previsto da diversi addetti ai lavori, e che promette di esser ben più grave allorché nella sede tra via Borghetto e via Bertè arriverà il resto del personale e, soprattutto, quella resterà l’unica sede di riferimento e di accesso per il pubblico. Non da oggi soltanto, anche se con toni pacati e cauti, il problema è stato sollevato da parte di alcuni lavoratori.

«Negli ultimi giorni - raccontano - abbiamo avuto l’ennesima brutta sorpresa: i posti auto presenti in Largo Brigata Piacenza, tra palazzo Farnese e la caserma dei pontieri, sono stati messi tempo, 90 minuti è il tempo della sosta consentita. Una zappa sui nostri piedi, che non sappiamo più dove mettere le auto tutto il giorno: i posti auto blu con tariffe agevolate per chi lavora in centro e presenti in zona sono largamente insufficienti al fabbisogno di tutti coloro che fra noi sono costretti a recarsi al lavoro in auto. Diversi dipendenti, nei giorni scorsi, che avevano lasciato l’auto per recarsi in ufficio nel tratto di sterrato dietro il Farnese si sono trovati la multa su parabrezza. E i pullman per venire in centro sono stati diminuiti. Non vogliamo pensare - proseguono - a quando la sede di via Borghetto aprirà ufficialmente le porte anche al pubblico e, nel contempo, ripartiranno le scuole, che in zona sono diverse: Mazzini, Gioia, Romagnosi, più un istituto privato».

Il complesso dietro all’ex Carmine, alle spalle di piazza Casali e a due passi da piazza Cittadella, come già annunciato diventa la dimora ufficiale dell’Agenzia delle Entrate di Piacenza, con la direzione che da via Modonesi, appena fuori dal centro, sulla via Emilia, si sposta dunque definitivamente nell’immobile demaniale in centro storico.