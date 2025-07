«Al cimitero di Sant'Antonio vegetazione fuori controllo»

«Buongiorno, voglio portare all’ attenzione dell’assessore Bongiorni il degrado fuori dal cimitero. Lo faccio anche per le persone anziane che arrivano con l’autobus e devono attraversare i vialetti per raggiungere l’ingresso».

Il grido d’aiuto arriva da un lettore che invia a Libertà anche le foto a dimostrazione di quanto la situazione della vegetazione all’ingresso del cimitero di Sant’Antonio sia caotica. Il verde - o meglio, ciò che resta del verde dopo le temperature incandescenti di questi ultimi giorni - crea una cornice esteticamente poco gradevole e ingombrante proprio all’ingresso del camposanto. Ma il danno non è solo estetico, in effetti. L’altezza della vegetazione, infatti, mette in difficoltà transitare nell’area per raggiungere l’interno del cimitero. E questo, come ha fatto notare il nostro lettore, può costituire un possibile ostacolo soprattutto per le persone più anziane. Di qui la richiesta al Comune di un salutare sfalcio.